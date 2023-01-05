Вашингтон, 5 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Вашингтон не будет передавать Киеву танки Abrams по техническим причинам. Об этом 5 января пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

(сс) mark6mauno Танк Abrams

Отмечается, что танки Abrams могут часто ломаться, поэтому необходимо иметь большой опыт их обслуживания.

Кроме того, эта техника очень тяжёлая, что также может доставить немало проблем. Вес танка составляет 55 тонн, а его газотурбинный двигатель потребляет очень много топлива.