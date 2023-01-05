Москва, 5 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии создают модель экономического развития региона. Об этом 5 января заявил глава республики Рашид Темрезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

«Во исполнение поручения председателя правительства мы создаём модель экономического развития», — сказал Темрезов.

Он отметил, что в эту модель входят «проекты прорывного характера» общей стоимостью 160 млрд рублей, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство и туризм.

По его словам, это позволит создать около 10 тыс. рабочих мест.

Глава республики добавил, что было открыто предприятие по переработке баранины, которое является одним из самых крупных в стране. В промышленном производстве наблюдался рост по строительным материалам, цементу, извести.

Вместе с тем он констатировал, что наблюдается спад в строительстве, но обещал «подтянуть» показатели в этой сфере.