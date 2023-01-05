Клайпеда, Литва, 5 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В Литве считают, что убытки Клайпедского морского порта могут быть связаны с отказом от перегрузки производимых в Белоруссии удобрений. Об этом 5 января в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.

(сс) Algirdas Клапейдский порт

По его словам, предварительные итоги 2022 года говорят о снижении перевалки грузов в Клайпедском государственном морском порту на 21%.

«Наибольшие потери связаны с тем, что порт отказался в свете международных санкций от перевалки белорусских удобрений», — добавил министр.

Также снижение объёмов перегрузки удобрений может быть обусловлено высокими ценами на природный газ и аммиак. В связи с этим прекратит работу завод по производству фосфорных удобрений Lifosa.

Министр выразил надежду, что предприятие решит проблему и возобновит стабильную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Литовский верховный административный суд вынес решение, в соответствии с которым договор «Литовских железных дорог» с белорусской компанией «Беларуськалий» о транспортировке еë грузов через Литву создавал угрозу национальной безопасности прибалтийской республики.

Читайте также: В России установили квоты на вывоз удобрений в 2023 году