В МИД Франции заявили о желании вести диалог с Москвой
Париж, 5 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. МИД Франции продолжает вести дипломатический диалог с Москвой «на всех уровнях» и считает необходимым сохранение этого диалога, заявила 5 января глава ведомства Катрин Колонна.
Договоренности о прямых переговоров глав двух государств в настоящее время нет, однако такие переговоры возможны, добавила Колонна.
Как сообщалось ранее, министр 5 января заявила, что не считает поставки танков в Киев знаком прямого включения Франции в конфликт.
Днем ранее, 4 января, после телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского власти Франции сообщили о поставках в Киев «бронемашин» (колесных танков).
В новогоднем обращении к согражданам президент Франции заявил, что Париж намерен продолжать оказывать ВСУ военную помощь «до победы».