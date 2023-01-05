Париж, 5 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. МИД Франции продолжает вести дипломатический диалог с Москвой «на всех уровнях» и считает необходимым сохранение этого диалога, заявила 5 января глава ведомства Катрин Колонна.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press Париж

Договоренности о прямых переговоров глав двух государств в настоящее время нет, однако такие переговоры возможны, добавила Колонна.

Как сообщалось ранее, министр 5 января заявила, что не считает поставки танков в Киев знаком прямого включения Франции в конфликт.

Днем ранее, 4 января, после телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского власти Франции сообщили о поставках в Киев «бронемашин» (колесных танков).

В новогоднем обращении к согражданам президент Франции заявил, что Париж намерен продолжать оказывать ВСУ военную помощь «до победы».