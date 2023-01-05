Сеул, 5 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Бывший глава министерства иностранных дел КНДР Ли Ён Хо мог подпасть под «чистки», однако неизвестно, был ли он казнен. Об этом, как передает агентство Yonhap, сообщили в Национальной службе разведки Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Ранее японская газета Yomiuri опубликовала статью, в которой говорится о том, что ряд северокорейских дипломатов, включая экс-главу МИД Ли Ён Хо, были казнены в прошлом году. Казни, скорее всего, проводились с лета по осень.

Отметим, что сообщения о казнях высокопоставленных чиновников в Северной Корее нередко оказываются недостоверными. Вполне возможно, что казни могли стать механизмом давления с целью предотвращения попыток бегства из страны.

Ли Ён Хо был специалистом по взаимодействию с США, покинул пост в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат из Северной Кореи ненадолго нарушил границы бесполётной зоны возле офиса президента Республики Корея в Сеуле.

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