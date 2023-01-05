Санкт-Петербург, 5 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Скончался один из старейших сотрудников Большого драматического театра г. Санкт-Петербурга Адиль Мунирович Велимеев. Об этом 5 января сообщает пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ им. Г. А. Товстоногова

По информации пресс-службы, заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью театра Адиль Велимеев ушел из жизни 4 января. Отмечается, что он проработал в театре свыше шестидесяти лет и был его настоящей легендой.

«Он был действительно уникальным человеком, самоотверженным, трудолюбивым, бесконечно преданным театру», — говорится в тексте некролога.

Сотрудники театра приносят соболезнования родным и близким Адиля Мунировича.

«Бесконечно скорбим о его безвременной кончине. Адиль Мунирович Велимеев навсегда останется в наших сердцах», — сообщает пресс-служба.