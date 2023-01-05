Варшава, 5 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции. Об этом 5 января сообщает издание Rzeczpospolita.

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Согласно опубликованным данным, быстрее всего закрываются продуктовые магазины. В 2022 году по всей стране было закрыто порядка четырех тысяч магазинов, почти десять тысяч приостановили свою работу.

«За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже», — сообщил представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик.

Заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминского Йоланта Ткачик отметила, что ситуация с каждым месяцем становится всё сложнее. Она подчеркнула, что после пандемии и локдаунов в стране наблюдается рекордно высокая инфляция, рост расходов на стационарные пункты, рост цен на продукцию.

По её словам, сильнее всего ощущают конкуренцию магазины косметики и электроники.