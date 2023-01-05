Москва, 5 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребёнка должна поддержать все семьи. Об этом 5 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Джон Эверетт Милле. Семья

«Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия ребёнка, тоже должна поддержать все семьи», — сказал Путин.

Темрезов поблагодарил президента за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. По его словам, это очень серьёзное подспорье для семей, а также для социального самочувствия.

Он добавил, что в Карачаево-Черкесии много региональных мер поддержки семей с детьми, власти республики рассматривают эту работу как одну из самых основных.