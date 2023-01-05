При обстреле ВСУ Петровского района Донецка повреждено здание школы
Донецк, 5 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка повреждено здание школы, сообщил 5 января мэр города Алексей Кулемзин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел Донецка
«В результате обстрела повреждено остекление в здании школы №101. Обстрел продолжается», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 января киевские каратели дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм и десять снарядов калибра 122 мм.
Накануне, 4 января, при обстреле Куйбышевского района Донецка киевскими боевиками повреждено здание республиканской клинической психиатрической больницы.
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