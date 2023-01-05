Грозный, 5 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В родовом селе Толстой-Юрт недалеко от столицы Чечни 5 января простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

A.Savin Руслан Хасбулатов

Похороны прошли с соблюдением религиозных обрядов. Проститься с земляком пришли близкие и родственники, а также местные жители.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В годы перестройки был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. В 1990–1991 годах занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, с июля 1991 года исполнял обязанности председателя Верховного Совета РСФСР, в октябре 1991 года занял этот пост на постоянной основе.

Саид Мисарбиев Толстой-Юрт

Умер Хасбулатов вечером 3 января на своей даче в Подмосковье. Ему было 80 лет.