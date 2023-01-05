Анкара, 5 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Турция может поставлять газ не только в Болгарию, но и другие европейские страны этого региона, заявил 5 января министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Consiglieri88 Газопровод «Турецкий поток»

Ранее власти двух стран подписали соглашение о поставках в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение ближайших 13 лет.

Речь идет о газе, который Турция получает из других стран, прежде всего из России. В Анкаре рассчитывают, что страна станет газовым хабом, напомнил Донмез.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о планах скорейшего завершения разработки «дорожной карты» газового хаба.