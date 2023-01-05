Москва, 5 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Ещё несколько просьб детей в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнили российские министры, сообщает 5 января пресс-служба правительства.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Новогодние подарки

Так, вице-премьер Виктория Абрамченко подарила девятилетним братьям-близнецам Никите и Андрею из Иркутской области мобильные телефоны. Другие дети большой семьи также не остались без подарков.

Мечту 12-летнего Константина из Твери исполнил министр энергетики Николай Шульгинов. Мальчик побывал в Московском планетарии и увидел глобус любимой планеты — Марса, а затем встретился с космонавтом Олегом Скрипочкой. Позже министр подарил ребёнку домашний планетарий.

Новогодние желания Яны из Казани, Юры из Смоленска и Полины из Москвы исполнил глава МЧС Александр Куренков. Для Яны и её мамы организовали полёт на настоящем вертолёте МЧС. Полина посетила кинологическую службу МЧС, где познакомилась с четырёхлапыми сотрудниками. За руль настоящей пожарной машины сел Юра. Для него организовали посещение пожарной части.

Заветные желания семилетнего Роберта из Таганрога и Максима из Москвы воплотил в реальность министр спорта Олег Матыцин. Для Роберта мастер-класс по дзюдо провёл призер Олимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса по дзюдо Нияз Ильясов. Максим получил в подарок велосипед и прокатился на нём по кабинету министра.

Напомним, в России акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году на «Ёлку желаний» свои послания отправили дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.