Лондон, 5 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Забастовки британских железнодорожников достигли пика, они грозят остановкой перевозок в стране, пишет 5 января Bloomberg.

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

Наступил «худший день» забастовок, констатирует издание. В Лондоне закрыт ряд крупнейших железнодорожных станций, отсутствует сообщение с такими аэропортами, как «Гатвик».

Перевозчики Thameslink, Southern и Southeastern полностью прекратили пригородные перевозки в столицу, машинисты поездов уходят после долгих споров о зарплате.

Железнодорожные боссы назвали забастовку 5 января «Трагическим четвергом». В этот день не бастует профсоюз моряков, работников железных дорог и транспорта (RMT), однако не вышли на работу члены профсоюза машинистов (ASLEF).

Эффект от их забастовки более серьёзный. Так, сообщения нет на главной линии Западного побережья, соединяющей Лондон с Бирмингемом, Манчестером и Глазго.

Как сообщало ИА REGNUM, работники британских железнодорожных компаний готовы бастовать до лета. Они требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы и защиты от сокращений. Тем временем власти рассматривают решение, которое позволит увольнять бастующих работников.

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