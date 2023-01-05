МИД Франции: поставки танков в Киев не делают нас участником конфликта
Власти Франции не считают, что поставки танков в Киев делают страну участником конфликта
Париж, 5 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Поставки «бронемашин» (колесных танков) в Киев не делают Францию участником конфликта, с таким заявлением выступила 5 января глава МИД страны Катрин Колонна.
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AMX-10RC Французской армии
У Киева есть право на оборону, и Франция помогает ей осуществлять это право, сказала она.
В Париже считают «своим долгом» помогать ВСУ, поскольку речь идет о безопасности всего континента, заявила Колонна.
О поставках бронемашин AMX-10 RC в Киев французские власти сообщили 4 января после телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Ранее в новогоднем обращении к согражданам Макрон заявил, что Франция будет продолжать оказывать Киеву военную помощь «до победы».