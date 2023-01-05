Париж, 5 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Поставки «бронемашин» (колесных танков) в Киев не делают Францию участником конфликта, с таким заявлением выступила 5 января глава МИД страны Катрин Колонна.

Officier communication du 4e RCh AMX-10RC Французской армии

У Киева есть право на оборону, и Франция помогает ей осуществлять это право, сказала она.

В Париже считают «своим долгом» помогать ВСУ, поскольку речь идет о безопасности всего континента, заявила Колонна.

О поставках бронемашин AMX-10 RC в Киев французские власти сообщили 4 января после телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Ранее в новогоднем обращении к согражданам Макрон заявил, что Франция будет продолжать оказывать Киеву военную помощь «до победы».