Париж, 5 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Телефонный разговор между лидерами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, однако он возможен, сообщила 5 января глава МИД Пятой республики Катрин Колонна.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Такой разговор пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным», — сказала она в эфире телеканала LCI, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Владимиром Путиным, назвав переговоры лучшим способом сохранить взаимодействие между странами и урегулировать конфликт.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава Российского государства не планирует проводить переговоры с Макроном.

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