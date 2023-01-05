Путин и Эрдоган поговорили о Сирии и Украине
Эрдоган призвал Путина к «справедливому» решению по Украине
Анкара, 5 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщили в канцелярии турецкого лидера 5 января.
По этим данным, главы государств обсудили ситуации в Сирии и на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.
Эрдоган призвал Путина принять «справедливое решение» в отношении ситуации на Украине, сообщили в канцелярии. Президент Турции высказался за прекращение огня и разрешение конфликта мирными средствами.
Ранее предполагалось, что Эрдоган позвонит президенту России 4 января, а вслед за ним — Владимиру Зеленскому.
В декабре 2022 года президент Турции отмечал, что западные страны даже не пытались стать посредниками в разрешении кризиса на Украине и вместо этого занимались «провокациями». Место такого посредника может занять Турция, считает Эрдоган.