Анкара, 5 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщили в канцелярии турецкого лидера 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

По этим данным, главы государств обсудили ситуации в Сирии и на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.

Эрдоган призвал Путина принять «справедливое решение» в отношении ситуации на Украине, сообщили в канцелярии. Президент Турции высказался за прекращение огня и разрешение конфликта мирными средствами.

Ранее предполагалось, что Эрдоган позвонит президенту России 4 января, а вслед за ним — Владимиру Зеленскому.

В декабре 2022 года президент Турции отмечал, что западные страны даже не пытались стать посредниками в разрешении кризиса на Украине и вместо этого занимались «провокациями». Место такого посредника может занять Турция, считает Эрдоган.