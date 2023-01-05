Осло, 5 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об опасности недооценки России, сообщает американское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы не видим никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно», — сказал генсек в ходе конференции в Норвегии.

Столтенберг также подчеркнул, что альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Норвегии передадут киевскому режиму еще 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Читайте также: Норвегия передаст Киеву дополнительные артиллерийские снаряды