Ватикан, 5 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В Ватикане на площади Святого Петра 5 января началась церемония похорон почетного папы Римского Бенедикта XVI.

Софья Липенкова/ТАСС Ватикан. Глава Римско-католической церкви папа Римский Франциск (в центре) во время поминальной мессы почетного папы Римского Бенедикта XVI на площади Святого Петра. Почетный папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет

Поминальную мессу служит папа Франциск, его сопровождают еще 3700 священников.

В числе почетных гостей — президенты Италии и Германии (где родился Бенедикт) Серджо Маттарелла и Франк-Вальтер Штайнмайер. На церемонии присутствуют и другие итальянские и европейские политики, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Предполагается, что церемонию посетят несколько десятков тысяч человек.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) скончался 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни.