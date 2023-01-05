Минск, 5 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Ускорить строительство белорусских портов в России потребовал 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он призвал побыстрее работать на объектах, доводить их до соответствующего уровня и вести торговую деятельность через собственные порты.

Вопросы, связанные с перевалкой белорусских грузов через российские порты, решены, заверил Лукашенко.

Белорусский лидер констатировал, что вопрос «остаётся за малым — начинать грузить в этих портах».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году белорусские экспортные грузы вывозились через 14 российских портов в северо-западной части России, на Чëрном и Азовском морях.

Только за январь–сентябрь 2022 года через российские порты вывезли 3,6 млн тонн грузов. Это в 2,2 раза больше, чем за это же время в 2021 году.