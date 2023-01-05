Лукашенко требует быстрее строить белорусские порты в России
Лукашенко потребовал побыстрее возводить белорусские порты в России
Минск, 5 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Ускорить строительство белорусских портов в России потребовал 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он призвал побыстрее работать на объектах, доводить их до соответствующего уровня и вести торговую деятельность через собственные порты.
Вопросы, связанные с перевалкой белорусских грузов через российские порты, решены, заверил Лукашенко.
Белорусский лидер констатировал, что вопрос «остаётся за малым — начинать грузить в этих портах».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году белорусские экспортные грузы вывозились через 14 российских портов в северо-западной части России, на Чëрном и Азовском морях.
Только за январь–сентябрь 2022 года через российские порты вывезли 3,6 млн тонн грузов. Это в 2,2 раза больше, чем за это же время в 2021 году.