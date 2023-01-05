Москва, 5 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации продлило до конца 2023 года срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство и на ввод построенного объекта в эксплуатацию. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно опубликованным данным, застройщикам не нужно предоставлять органам власти план земельного участка и ряд других документов для начала строительства и его окончания. Также не требуется решение о подготовке проекта планировки территории. Срок согласования составит десять рабочих дней.

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Правительство также продлило упрощенный порядок проведения госэкспертизы проектной документации. В случае замены застройщиком материалов на аналоги, не уступающие по качеству ранее указанным стройматериалам, экспертиза будет проведена бесплатно. Если же замена на аналоги привела к увеличению стоимости строительства не более чем на 30%, повторная экспертиза проводиться не будет.

В сообщении подчеркивается, что благодаря данным мерам строительство объектов в прошлом году сократилось на срок от 3 месяцев до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца 2023 года.

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