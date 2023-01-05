Лондон, 5 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Российская дальняя авиация по-прежнему может запускать крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на Украине, несмотря на рассредоточение ракетоносцев после ударов по авиабазе в Энгельсе. Об этом говорится в отчёте британской разведки, опубликованном 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракеты

Отмечается, что дальность действия этого оружия составляет 5 тыс. километров — в дополнение к дальности полёта бомбардировщиков.

«Однако полёты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество лётных часов, доступных на этих самолётах», — говорится в сообщении.

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