Москва, 5 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал привлекать в технологическое инновационное производство субъекты малого предпринимательства, особенно те, что участвуют в научной деятельности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На встрече с генеральным директором фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым 5 января он заявил, что такие субъекты малого предпринимательства необходимо более активно вовлекать в производство и с учетом сегодняшних реалий им нужно помогать.

«Мы это делаем системно», — напомнил глава правительства, добавив, что участие субъектов малого предпринимательства в научно-технической жизни необходимо всячески расширять.

Помимо этого, Мишустин сообщил, что единый реестр конечных получателей господдержки инновационной деятельности, над которым сейчас работает Министерство экономического развития России, позволит дать точную картину направленной помощи технологическому развитию.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин считает важным развитие кооперации в сфере инноваций с дружественными странами.

Читайте также: Мишустин призвал к технологической кооперации с дружественными странами