Вашингтон, 5 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Данные о 235 млн учётных записей Twitter, в том числе адреса электронной почты, появились на популярном хакерском форуме. Это означает возможные угрозы для пользователей, сообщает The Washington Post.

Alan O'Rourke Логотип Twitter

Публикацию обнаружил Алон Гал, соучредитель израильской компании Hudson Rock, предоставляющей услуги по безопасности. По его словам, публикация данных угрожает разоблачениями, арестами или насилием в отношении людей, которые пользовались соцсетью Twitter для критики правительств или влиятельных лиц. Кроме того, у злоумышленников появляются возможности для шантажа или взлома аккаунтов.

«Эта база данных будет использоваться хакерами, политическими активистами и, конечно, правительствами, чтобы нанести ещё больший ущерб нашей конфиденциальности», — считает Гал.

Предположительно, данные были собраны в конце 2021 года за счёт уязвимости в Twitter. Ошибка позволяла посторонним лицам находить любую учётную запись, если они уже располагали адресом электронной почты или номером телефона пользователя.

В компании Twitter изданию не ответили на запрос о комментариях или рекомендациях для пользователей.

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