Осло, 5 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Власти Норвегии передадут киевскому режиму еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, сообщило 5 января министерство обороны королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Артиллерийские снаряды могут использоваться в нескольких типах артиллерийского оружия, в том числе M109, которую Норвегия передала ранее», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Норвегия внесла значительный вклад в 2022 году и продолжит вносить в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки в том числе будут включать РСЗО HIMARS, заявил журналистам 4 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Планы перестать снабжать Киев вооружениями не рассматриваются, отметил он.