Рим, 5 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. 31 декабря 2022 года итальянская энергетическая компания Edison завершила контракт с Россией на получение газа. Об этом 5 января сообщил главный управляющий компании Никола Монти.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников», — сказал менеджер в интервью местной газете La Stampa, добавив что для замены поставок из России операторам понадобится два или три года.

Говоря о поставках сжиженного природного газа из США, Монти отметил, что в настоящее время у Италии нет достаточных мощностей по регазификации. Однако он подчеркнул, что компания начала предпринимать шаги «заранее» и СПГ из США появится в распоряжении Edison уже во второй половине года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава регулятора Италии допустил снижение цен на газ в январе текущего года из-за тёплой погоды.

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