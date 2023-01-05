Женева, Швейцария, 5 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Число беженцев с Украины в Европе превысило 7,9 млн человек. Об этом 5 января сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Отмечается, что в странах Европы зарегистрировались в качестве беженцев 4,9 млн человек, в России — 2,8 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря по 1 января в Молдавию через границу с Украиной прибыли более 42 тыс. человек.