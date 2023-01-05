Киев, 5 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Падение ВВП Украины в 2022 году составило 30,4%. Об этом 5 января сообщила пресс-служба министерства экономики киевского режима со ссылкой на предварительные данные госстата.

«Иван Шилов ИА REGNUM ВВП Украины

Отмечается, что это худший результат за постсоветскую историю Украины, но это лучше предыдущего прогноза правительства. В декабре 2022 года возможное падение ВВП оценивалось на уровне 32%.

Тем не менее этот показатель может быть скорректирован после уточнения данных за IV квартал 2022 года.