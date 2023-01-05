Москва, 5 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Его обращение опубликовано 5 января на сайте Русской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ обратился ко всем сторонам конфликта на Украине с призывом остановить боевые действия более чем на сутки: с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Прекратить огонь необходимо, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», пояснил патриарх.

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