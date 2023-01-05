Минск, 5 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Украинская сторона устраивает провокации на границе с Белоруссией, заявили 5 января в государственном пограничном комитете республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Отмечаются случаи провокаций с украинской стороны», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что последний случай был зафиксирован в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда боевиками ВСУ наводилось оружие в сторону белорусских пограничных нарядов.

Белорусские пограничники на провокации не поддаются, несут службу бдительно, готовы к различным возможным действиям, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Белоруссия открыла новую пограничную заставу «Гдень» модульного типа на границе с Украиной.

В Минске отметили, что модульная застава «Гдень» — это пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы.

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