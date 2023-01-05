Киев, 5 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом 5 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

На онлайн-карте тревожным красным цветом отмечены области, в которых объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги услышали жители в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.

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