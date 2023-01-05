В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких областях Украины
Киев, 5 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом 5 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
На онлайн-карте тревожным красным цветом отмечены области, в которых объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги услышали жители в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели дважды обстреляли Петровский район Донецка.
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