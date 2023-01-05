Москва, 5 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин считает важным развитие кооперации в сфере инноваций с дружественными странами.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

На встрече с генеральным директором фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым он заявил, что в ближайшие годы нужно добиться технологической независимости России, необходимо искать и внедрять новые, более эффективные формы взаимодействия государства, бизнеса и науки.

Мишустин подчеркнул, что в современных условиях очень важно продвигать российскую продукцию, предлагать технологические решения и идеи российской промышленности отечественному сектору услуг.

«Несмотря на санкционное давление, нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь с дружественными странами, которых немало», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе своего новогоднего поздравления премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что граждане России способны противостоять любым угрозам и вызовам.