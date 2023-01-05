Ереван, 5 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В Армении призвали международное сообщество отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, который перекрыт Азербайджаном, миссию по сбору фактов. Об этом 5 января заявил премьер-министра республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимой отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении», — заявил он в ходе заседания правительства.

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По его словам, в Ереване ожидают предметных шагов от международного сообщества, в том числе от России, чьи миротворческие войска дислоцированы в регионе.

Напомним, 12 декабря экологи из Азербайджана блокировали Лачинский коридор. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. В Ереване сложившуюся ситуацию назвали «провокацией».

В 2023 году правительство Армении выделит около 505 миллиардов долларов на необходимые оборонные расходы. По словам Пашиняна, стране необходима сильная армия «не для войны, а для мира». Премьер-министр отметил, что важна защита территориальной целостности и суверенитета, а сама армия будет формироваться из «профессиональных солдат и офицеров».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский рассказал, что позиция властей Франции привела к тому, что заявление Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не было принято.