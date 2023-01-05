Вашингтон, 5 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин остаётся в отделении интенсивной терапии после инцидента на поле, когда он потерял сознание. Об этом говорится в заявлении команды в Twitter.

Цитата из Дамар Хэмлин на Quick Lane Bowl 45 (Восточный Мичиган, в нападении). США Дамар Хэмлин

«Ожидается, что он останется в реанимации, поскольку его медицинская бригада продолжает наблюдать за ним и лечить его», — говорится в сообщении.

Медики заметили признаки улучшения, но пока 24-летний Хэмлин остаётся в критическом состоянии. Ранее в команде сообщили о переводе футболиста в медицинский центр Калифорнийского университета.

В США разными способами выражают поддержку игроку НФЛ. Так, вечером 3 января Ниагарский водопад подсветили голубым цветом на четверть часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в ходе матча с «Цинциннати Бенгалс» Хэмлин упал без сознания после столкновения с соперником. Матч прервали, спортсмену провели сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в больницу.