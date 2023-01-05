Грозный, 5 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Чечне простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Об этом 5 января сообщает ТАСС.

A.Savin Руслан Хасбулатов

Согласно опубликованным данным, тело покойного вынесли из его дома в посёлке Калинина в Грозном около 10:00. Траурная процессия направилась в родовое село Хасбулатова Толстой-Юрт, где он и будет похоронен.

Напомним, что последний председатель Верховного Совета РСФСР скончался вечером 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет.

Проститься с Хасбулатовым пришли не только близкие и родственники, но и люди, которые не были знакомы с ним лично. Траурные мероприятия будут проходить в Грозном на протяжении трех дней.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В годы перестройки был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию, принимал участие в разработке закона об аренде.

В 1990–1991 годах он занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, с июля 1991 года стал и. о. председателя Верховного Совета РСФСР, в октябре 1991 года занял этот пост на постоянной основе.