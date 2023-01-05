Тюмень, 5 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой самолет вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщили 5 января в Уральской транспортной прокуратуре.

Оперативный штаб ЯНАО Взлётно-посадочная полоса аэропорта Нового Уренгоя

«По предварительным данным, утром 5 января из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолёт авиакомпании Utair», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский авиалайнер был остановлен на взлётной полосе в петербургском аэропорту «Пулково» из-за происшествия с одним из пассажиров. Самолёт стал выруливать на взлётную полосу, когда экипаж получил информацию о дебошире на борту.

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