Москва, 5 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен, он «марионетка» и «шавка», заявил пленный боец ВСУ в видеозаписи Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам военнопленного Николая Пономаренко, независимости у Зеленского нет. Он способный актёр, но плохой президент.

«Нет, марионетка вон тех… Не марионетка — шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актёр, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент…» — сказал Пономаренко в видео, опубликованном РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, пленные военнослужащие ВСУ пожаловались на отсутствие командиров на передовой. По их словам, командование бросило их «как мясо».