«Коммерсантъ»: страны Запада и Востока попали в зависимость от Эрдогана
«Коммерсантъ» заявил о зависимости Запада и Востока от Эрдогана
Москва, 5 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Страны Востока и Запада попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 5 января пишет «Коммерсантъ».
В материале говорится, что по итогам 2022 года Эрдогана можно назвать самым успешным политиком в мире. В течение всего года турецкий лидер оставался посредником между Москвой и Киевом, получая от этого выгоду.
Такая позиция Эрдогана делает президентские выборы, которые пройдут в Турции в 2023 году, очень важными для мировой политики.
Отмечается, что выбор граждан Турции может оказать влияние не только на развитие украинского кризиса, но и на возможности России по обходу санкций, на поведение НАТО и на ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет вновь предложить Москве и Киеву своё посредничество в переговорном процессе.