Москва, 5 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Страны Востока и Запада попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 5 января пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В материале говорится, что по итогам 2022 года Эрдогана можно назвать самым успешным политиком в мире. В течение всего года турецкий лидер оставался посредником между Москвой и Киевом, получая от этого выгоду.

Такая позиция Эрдогана делает президентские выборы, которые пройдут в Турции в 2023 году, очень важными для мировой политики.

Отмечается, что выбор граждан Турции может оказать влияние не только на развитие украинского кризиса, но и на возможности России по обходу санкций, на поведение НАТО и на ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет вновь предложить Москве и Киеву своё посредничество в переговорном процессе.