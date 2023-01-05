Москва, 5 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Руководство госкорпорации «Роскосмос» подписало меморандумы о сотрудничестве с двумя иранскими компаниям. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По информации пресс-службы, в ходе организованных международных конференций, мероприятий и выставок были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SpaceOmid и SAHAB.

В декабре 2022 года в Роскосмосе сообщили, что делегация госкорпорации примет участие в 11-м Иранском международном авиасалоне. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, в России планируют возвести два новых завода по производству спутников для серийного выпуска космических аппаратов.

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