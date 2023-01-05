Токио, 5 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Японии в 2022 году продажи новых автомобилей упали до минимального уровня за 45 лет. Об этом 5 января сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ссылаясь на данные ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации малолитражных авто, агентство отмечает, что в 2022 году в стране было продано около 2,5 млн легковых машин и 1,64 млн малолитражек.

Таким образом, общие продажи составили 4,2 млн автомобилей, что стало минимальным показателем с 1977 года.

Отмечается, что продажи новых машин в Японии снижаются четыре года подряд на фоне нехватки полупроводников и проблем с поставками деталей из-за последствий пандемии.