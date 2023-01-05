Продажи новых автомобилей в Японии упали до минимума за 45 лет
Продажи новых автомобилей в Японии в 2022 году опустились до минимума за 45 лет
Токио, 5 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Японии в 2022 году продажи новых автомобилей упали до минимального уровня за 45 лет. Об этом 5 января сообщает агентство Kyodo.
Иван Шилов ИА REGNUM
Япония
Ссылаясь на данные ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации малолитражных авто, агентство отмечает, что в 2022 году в стране было продано около 2,5 млн легковых машин и 1,64 млн малолитражек.
Таким образом, общие продажи составили 4,2 млн автомобилей, что стало минимальным показателем с 1977 года.
Отмечается, что продажи новых машин в Японии снижаются четыре года подряд на фоне нехватки полупроводников и проблем с поставками деталей из-за последствий пандемии.