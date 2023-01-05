Москва, 5 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА подразделений специального назначения Центрального военного округа в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 5 января в телеграм-канале ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На кадрах видно, как расчеты выдвигаются на стартовые позиции, осуществляют запуск дрона, производят посадку и меняют позиции.

В ведомстве рассказали, что беспилотные летательные аппараты военнослужащие сконструировали самостоятельно. Они имеют скорость до 100 километров в час и применяются для адресного огневого поражения целей противника.

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«Беспилотник сборный, мы его по запчастям собрали, прошили — у него нет завода, который его изготавливал. Мы его сами дорабатываем и добавляем туда средства поражения», — рассказал командир расчёта БПЛА с позывным Небо.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 50 боевиков ВСУ.

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