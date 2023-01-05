Тайбэй, 5 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Страны Запада должны предупредить Китай о том, с какими экономическими последствиями он столкнётся в случае силовых попыток изменить статус Тайваня. Об этом 5 декабря заявил журналистам бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

«Любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване силовым путём должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это Китаю сейчас», — приводит слова экс-генсека НАТО Reuters.

По его словам, Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия, поэтому разъяснение серьёзных экономических последствий атаки на Тайвань будет мощным сдерживающим фактором.

Ранее Расмуссен прибыл на Тайвань в качестве основателя созданного в 2017 году фонда «Альянс демократий» и встретился с главой администрации острова Цай Инвэнь.

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