Москва, 5 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Командование ВСУ бросает своих бойцов на линии соприкосновения и даже не появляется перед ними. Об этом рассказали пленные украинские военнослужащие представителям Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

По словам военнопленного Николая Пономаренко, своих командиров он даже не видел, они находились «где-то в Славянске». Из батальонных командиров Пономаренко никого не знал.

«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев — их [командиров] там никогда и не было», — сказал пленный в видеоролике, опубликованном РИА Новости.

Взятый в плен военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Богдан Семенчук добавил, что командиры его подразделение «кинули, как мясо, и всё — сидите в окопе и наблюдайте».

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