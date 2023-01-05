Пленный боец ВСУ: командиров на передовой не видали
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовой
Москва, 5 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Командование ВСУ бросает своих бойцов на линии соприкосновения и даже не появляется перед ними. Об этом рассказали пленные украинские военнослужащие представителям Минобороны России.
По словам военнопленного Николая Пономаренко, своих командиров он даже не видел, они находились «где-то в Славянске». Из батальонных командиров Пономаренко никого не знал.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев — их [командиров] там никогда и не было», — сказал пленный в видеоролике, опубликованном РИА Новости.
Взятый в плен военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Богдан Семенчук добавил, что командиры его подразделение «кинули, как мясо, и всё — сидите в окопе и наблюдайте».
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