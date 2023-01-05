Астана, 5 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Заместителем руководителя администрации президента Казахстана назначен пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай. Об этом 5 января сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По информации пресс-службы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил своего пресс-секретаря Руслана Желдибая на должность замруководителя администрации главы страны.

Уточняется, что за Желдибаем сохраняется должность пресс-секретаря президента Казахстана.

Напомним, что на должность пресс-секретаря президента республики Желдибай был назначен в апреле 2022 года.