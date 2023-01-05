Лондон, 5 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе на торгах Лондонской биржи ICE опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в $696,4 за тысячу кубометров (–2,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства РФ Александр Новак считает, что из-за газового дефицита цены на газ в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года.