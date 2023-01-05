Кингисепп, Ленинградская область, 5 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Полиция начала проверку после того, как водитель снегоуборочной машины совершил наезд на мужчину в Ленинградской области. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел 4 января около 20:00 мск, на 3-м км подъездной дороги к Кингисеппу.

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«Водитель снегоуборочной машины совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 35–40 лет, находящегося на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода. После этого на сбитого пешехода наехали сразу три автомобиля», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Личность погибшего устанавливается.

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