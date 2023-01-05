В Китае раскритиковали слова Макрона о победе Киева
Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали слова Макрона о победе Украины
Пекин, 5 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отстаивает интересы США. Так прокомментировали читатели китайского портала «Гуаньча» слова Макрона о том, что поддержка Киева не ослабнет до победы Украины.
ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
«Макрон отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать еще больше денег».
«Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией».
«И Германия, и Франция ясно выразили свою враждебность по отношению к России».
Ранее Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Киев «до победы ВСУ». Позже он пообещал поставить киевскому режиму бронемашины AMX-10 RC.