Пекин, 5 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отстаивает интересы США. Так прокомментировали читатели китайского портала «Гуаньча» слова Макрона о том, что поддержка Киева не ослабнет до победы Украины.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Макрон отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать еще больше денег».

«Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией».

«И Германия, и Франция ясно выразили свою враждебность по отношению к России».

Ранее Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Киев «до победы ВСУ». Позже он пообещал поставить киевскому режиму бронемашины AMX-10 RC.