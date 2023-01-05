В ФРГ сообщили «неприятную» для Киева новость про Крым и Донбасс
В Германии назвали нереалистичной задачей «возвращение» Киевом территорий Донбасса и Крыма
Берлин, 5 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. «Возвращение» киевским режимом территорий Донбасса и Крыма — это нереалистичная задача, написал директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания Zdf.
Меллинг также добавил, что Донбасс, который находится «под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины».
Напомним, ранее американский публицист Джонатан Тобин отметил, что упорство Владимира Зеленского в отношении потерянных Украиной Крыма и Донбасса может привести к катастрофическим последствиям, обещания «вернуть» эти территории никогда не будут выполнены.
Военные цели Киева «нереалистичны и могут спровоцировать более широкий, катастрофический конфликт, которого следует избегать любой ценой», отметил он.
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