Лондон, 5 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Аргентине наблюдается бум родильного туризма среди россиянок. Об этом 5 января сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные заведующего консульским отделом посольства России в Аргентине Георгия Полина.

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По его словам, в прошлом году в южноамериканскую страну переехали от двух тысяч до двух с половиной тысяч граждан России. Многие из них — россиянки, собирающиеся родить.

Дипломат также предположил, что в 2023 году количество граждан России, переехавших в Аргентину, может вырасти до 10 тысяч человек.

Как отметила руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова, Буэнос-Айрес пользуется спросом, поскольку гражданам России для въезда в страну не нужна виза, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в первый день наступившего года родилось 30 малышей.

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