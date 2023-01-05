Москва, 5 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. На севере Москвы убили 34-летнюю радиоведущую Анну Азовскую, сообщает «Вологда-поиск».

Эдвард Мунк. Убийца (фрагмент). 1910

Женщина работала на «Русском радио Вологда». По данным телеграм-канала 112, соседи вызвали полицию, услышав крики о помощи. Прибыв на место, стражи порядка выломали дверь и обнаружили залитую кровью квартиру. Уточняется, что на теле убитой было около 30 ран.

В совершении преступления подозревается сожитель погибшей женщины. Мужчина задержан и уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемый по решению суда заключён под стражу на два месяца.