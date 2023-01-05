Москва, 5 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Причиной аномально холодной погоды на территории Российской Федерации является необычная траектория движения воздушных масс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, похолодание связано с ультраполярным процессом.

Метеоролог напомнил, что в умеренных широтах характерен перенос воздуха с запада на восток, а в случае вторжения холодных воздушных масс перенос происходит с севера на юг.

«А вот ультраполярный процесс — это совершенно необычное явление. Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, зачастую ультраполярное вторжение длится недолго — около пяти дней, при этом в последнее время частота таких вторжений снижается в результате глобального потепления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ближайшее время в России ожидается похолодание. А на Колыме, в Якутии и Чукотке температура воздуха может понизиться до — 48… — 53 °С. При этом в Москве из-за морозов повышают температуру в системе теплоснабжения

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